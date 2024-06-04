Турчак назначен врио главы Республики Алтай Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Принять отставку <...> Хорохордина О. Л. по собственному желанию. Назначить Турчака Андрея Анатольевича врио главы Республики Алтай, — говорится в документе.

3 июня стало известно, что мэр Липецка Евгения Уваркина, руководившая городом пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам. Губернатор Игорь Артамонов пояснил, что она отлично справится с новыми задачами.

31 мая Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев. Азаров при этом записал видеообращение, в котором отметил, что завершен большой этап работы. По его словам, основные цели, которые были определены шесть лет назад, достигнуты.

До этого президент подписал указ, которым назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны — руководителем аппарата ведомства. Другим указом глава государства освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны.