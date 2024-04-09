«Тревожно за нее»: Меркачева высказалась об исчезновении девушки в Чечне Меркачева выразила надежду на спасение пропавшей в Чечне девушки

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Седа Сулейманова

Пришедший из прокуратуры Чечни ответ по поводу пропажи Седы Сулеймановой вызывает тревогу, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, в нем указано, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется.

Не хочется верить, что родные Седы так были ослеплены яростью, своими убеждениями, чтобы лишить ее здоровья или даже жизни. Конечно, это все ужасно. Из письма от прокуратуры кажется, что надежды на то, что с ней все в порядке, мало, — сказала Меркачева.

Ранее сообщалось, что чеченку Седу Сулейманову могли убить родственники. Девушку в прошлом году задержали в Санкт-Петербурге, куда она бежала от семьи, и увезли обратно в Чечню. О том, что она может быть мертва, в феврале рассказывали два незнакомых друг с другом источника из республики.

Отмечается, что 26-летняя девушка сбежала из дома, потому что семья хотела насильно выдать ее замуж. При этом у нее есть молодой человек Станислав Кудрявцев, который принял ислам и просил власти и семью разрешить им быть вместе.

Тем временем в Санкт-Петербурге прекратили поиски двух школьниц 14 и 15 лет. Они бесследно пропали из Купчино 17 марта, когда ушли гулять. Родители не могли им дозвониться, поэтому обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». Девочек нашли в Москве.