20 января 2026 в 10:27

Суд в Забайкалье признал организацию ЗЛО террористической

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Забайкальский краевой суд признал неформальную молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» (ЗЛО) террористической и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации, говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте». Движение было создано в 2019 году и имело свою символику в виде флага и герба, а также информационную интернет-площадку.

Была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму, по результатам которой установлено, что в деятельности движения «Забайкальское левое объединение» имеются признаки террористической организации, — говорится в сообщении.

В 2024 году руководители движения ЗЛО Александр Снежков и Любовь Лизунова получили обвинительные приговоры. Они признаны виновными в актах вандализма, экстремистской и террористической агитации. Суд назначил Снежкову наказание в виде шести лет лишения свободы, а Лизуновой — три с половиной года заключения.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С мая 1999 года он был министром финансов, а позднее занимал пост первого вице-премьера. Касьянова отправили в отставку в 2004 году.

