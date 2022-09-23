Стало известно, что делать получившему повестку сотруднику СМИ В Минцифры рассказали, что делать сотруднику СМИ получившему повестку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Минцифры России опубликовало в Telegram-канале алгоритм действия для сотрудника системообразующей организации в сфере информации и связи (включая СМИ, радиовещателей и телевещателей), который получил повестку в военкомат. В ведомстве сообщили, что перед посещением комиссариата необходимо подготовить пять документов, в том числе подтверждение о работе в официально зарегистрированных СМИ.

В перечень необходимых документов входят: оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем; диплом о высшем образовании; оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации; справка с места работы, подписанная гендиректором; копия выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенная гендиректором.

Минобороны России ранее уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности.

Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.