Стали известны результаты ограничения продажи алкоголя в одном регионе Мурашко: в Вологодской области упала смертность после ограничения алкопродаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Введенные в Вологодской области почти полные ограничения на продажу алкоголя привели к снижению смертности в регионе, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, переданным РИА Новости, это напрямую связано с улучшением демографических показателей в субъекте.

Введенные недавно в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже дали результат, — заявил он.

С марта 2025 года алкоголь в Вологодской области по будням можно купить с 12 до 14 часов. В выходные и праздничные дни магазины работают по старым правилам, а ресторанов и баров ограничения не коснулись. Отмечалось, что в первый день марта продажи спиртного в магазинах региона упали на 50%.

Ранее сообщалось, что введенные в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя привели к созданию черного рынка спиртных напитков. Как рассказало издание «Коммерсант», горячительными напитками торгуют таксисты, которые на этом уже «озолотились».

Кроме того, по данным журналистов, спиртное теперь продают в «наливайках» — продавцы разливают алкоголь в стаканчики из-под кофе. Также алкоголь теперь продают пенсионерки у подъездов. При этом в обычных магазинах часто можно увидеть, как посетители покупают спиртное впрок.