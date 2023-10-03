Стала известна «идеологическая рамка» грядущих выборов президента «Коммерсантъ»: основной идеей грядущих выборов будет консолидация общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неформальная президентская кампания должна стартовать в ноябре, ее начало будет приурочено к открытию международной выставки-форума «Россия», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. Собеседники газеты также озвучили «идеологическую рамку» грядущих выборов, согласно которой Россия является страной, для которой важны традиционные ценности, ее атакуют недоброжелатели, но благодаря консолидации общества их ждет провал.

Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них это не получится,— привел основные тезисы собеседник издания.

Юридически президентская кампания начнется с момента назначения выборов Советом Федерации. По закону это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года. Это значит, что назначение выборов ожидается с 8 по 18 декабря 2023 года.

Президент России Владимир Путин пока публично не объявлял о своем участии в выборах. Однако собеседники издания считают, что он может сделать это в ближайшее время, предположительно в рамках мероприятия, на котором будут представлены все регионы страны.

Автор материала напомнил, что «основной кандидат» в президенты зачастую реже соперников участвует в официальных мероприятиях, поскольку в Кремле считают, что выполнение прямых должностных обязанностей будет выигрышно смотреться на фоне других кандидатов.

Ранее РБК сообщил, что администрация президента России приступила к предварительному формированию списка доверенных лиц для «кандидата от власти» к грядущим выборам главы государства. По данным издания, граждане, включенные в этот перечень, должны будут соответствовать ряду критериев: как минимум, публично поддерживать проведение специальной военной операции и действующего президента Владимира Путина.