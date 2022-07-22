Спецоперацию объяснили спасением Украины от «борделя» с чуждыми ценностями Постпред Крыма Мурадов: Россия спасает Украину от западных ценностей

Фото: Республика Крым/vk.com

Георгий Мурадов

Россия проводит военную операцию для спасения Украины от западных ценностей, заявил зампредседателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в разговоре с ИА SM-News. Он сравнил ситуацию с фильмом «Заложница», в котором герой вызволяет дочь из борделя и старается наказать преступников.

Мы сейчас такую же роль выполняем. Члена нашей семьи попытались забрать в бордель со своими ценностями. Мы этого не дадим сделать. Народы, которые оказались там, потеряли свою цивилизационную ориентацию. Страны и народы нетрадиционной цивилизационной ориентации, как и люди, лишены выживания и будущего, — сказал Мурадов.

По его мнению, Запад еще не понял, что в итоге все сведется к декабрьским предложениям России прошлого года, которые были озвучены перед США и странами НАТО. Украина же «не может находиться на другой стороне», уверен Мурадов.

Ранее Георгий Мурадов назвал сразу несколько способов, как присоединить взятые под контроль российскими военными регионы Украины к России. По его мнению, украинские территории должны пройти собственный путь так же, как когда-то проделал Крым.