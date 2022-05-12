Совфед не рассматривал возможность отмены губернаторских выборов

Валентина Матвиенко / Фото Совет Федерации/flickr.com

Совет Федерации не обсуждал вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в РФ в 2022 году, но региональные законодатели могут самостоятельно принимать решение о проведении выборов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС. Она отметила, что губернаторы, анонсировавшие уход со своих постов в последние несколько дней, заявили об этом в рамках плановой ротации.

Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов. Если кто-то из субъектов Федерации внесёт изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался, — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко назвала отставку ряда губернаторов в последние несколько дней плановой ротацией.

Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре в единый день голосования, конечно же, в соответствии с уставами субъектов РФ произойдёт плановая ротация, — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, стоит с пониманием отнестись к звучащим словам о том, что в связи со сложной текущей обстановкой «деньги нужны на другие вопросы», а не на проведение крупных выборов.

О своём уходе с поста руководителя региона 10 мая заявили сразу пять действующих глав субъектов РФ. Полномочия сложили губернаторы Рязанской области Николай Любимов, Саратовской области Валерий Радаев, Кировской области Игорь Васильев, Томской области Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Президент России Владимир Путин назначил вместо них пятерых врио.