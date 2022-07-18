Советник Пушилина назвал главные предстоящие битвы за ДНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооружённые силы Украины сформировали на линии фронта с ДНР крупную группировку, это осложняет процесс освобождения территории ДНР, заявил советник главы республики Ян Гагин. Основные бои будут проходить за Славянск, Краматорск и Авдеевку, отметил он. Также он надеется, что российские военные помогут выбить группировку ВСУ с этих территорий.

По ДНР, с одной стороны, осталось как бы немного. С другой стороны, мы понимаем, что все отступившие силы ВСУ сейчас сбились в один кулак. Это достаточно крупная группировка. Они отступили на заранее подготовленные позиции. Нас ждет еще штурм Славянска, Краматорска. Марьинки, Авдеевки. Там сейчас сосредоточено достаточное количество вооружений, техники, личного состава украинской армии. Мы не ожидаем, что будет легко, — сказал Гагин.

Он выразил надежду, что силам Народной милиции окажут помощь российские военные, в частности Военно-космические силы.

Ранее Гагин заявил в разговоре с NEWS.ru, что НМ ДНР необходимы разведданные от спутниковой группировки России, аналогичные тем, которые получают украинские военные от НАТО. Также он сообщил, что силам республики необходимо новое высокоточное вооружение большой дальности.