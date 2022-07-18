В ДНР объяснили, какую помощь срочно ждут от России Народной милиции ДНР необходимы спутниковые снимки Роскосмоса и высокоточное вооружение

Фото: vk.com/mil

Народной милиции Донецкой Народной Республики необходимы разведданные от спутниковой группировки России, аналогичную той, какую получают украинские военные от НАТО, заявил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с NEWS.ru. Также он сообщил, что силам ДНР необходимо новое высокоточное вооружение большой дальности.

В части военной помощи хотелось бы видеть в том числе разведданные со спутниковой группировки РФ. Украинские военные такие данные получают регулярно от стран НАТО. Роскосмос — настолько мощная структура, что даже фильм сняли, подняв в космос актрису и режиссера (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сняли в космосе часть фильма «Вызов». Картина пока не вышла на экраны. — NEWS.ru). Роскосмосу и Военно-космическим силам не составит труда предоставлять разведданные со спутниковой группировки для Народной милиции ДНР, — сказал Гагин.

Он добавил, что республике также нужно новое вооружение с большей дальностью и точностью.

После признания обеих республик — ДНР и ЛНР — такая помощь возможна в официальном порядке, — отметил Гагин.

Американский спутник производил съемку города Новая Каховка в Херсонской области за три дня до того, как украинские войска 11 июля нанесли по нему удар, писало РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее агентство обвинило космические аппараты США в наблюдении за Белгородом, островом Змеиный и районом буровых платформ в Черном море накануне атак ВСУ. Каких-либо подтверждений данной информации РИА Новости не публикует.