РИА Новости: спутник США снимал Новую Каховку за несколько дней до удара

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Американский спутник производил съемку города Новая Каховка в Херсонской области за три дня до того, как украинские войска нанесли по нему удар, пишет РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее агентство обвинило космические аппараты США в наблюдении за Белгородом, островом Змеиный и районом буровых платформ в Черном море накануне атак ВСУ. Каких-либо подтверждений данной информации РИА Новости не публикует.

Как утверждает агентство, американский спутник якобы вел съемку Новой Каховки 8 июля. Обстрелу ВСУ с применением РСЗО HIMARS производства США город подвергся 11 числа. По последним данным, в результате погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

В результате атаки уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, рынок и больница.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что приказ о ракетном ударе по городу был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев начал «освобождение временно оккупированных территорий».