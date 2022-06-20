«Соломоново предложение»: в ГД предъявили ультиматум ВОЗ Депутат Леонов предложил не платить членские взносы в ВОЗ

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru предложил не платить членские взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, ВОЗ как объединяющая врачей со всего мира организация вырабатывает крайне важные рекомендации по лечению и профилактике тех или иных заболеваний в мире. В этом случае остаться в организации необходимо, но во время пандемии ВОЗ стала использоваться «западными партнерами» РФ как элемент политического давления.

Фактически такая организация, которая должна быть вне политики, стала политически ангажированной, и ее решения зачастую диктуются, в частности, США. Есть соломоново предложение: из организации не выходить, хотя есть такие призывы со стороны российских политиков, но членские взносы не платить, либо платить в рублях до тех пор, пока ВОЗ официально не заявит о своем нейтральном статусе по отношению к различным странам и не начнет нормальный диалог с РФ. Платить международной организации взносы, где нас не слышат и не уважают, мне кажется, неправильно. Если ВОЗ заинтересована в участии РФ в организации, то, соответственно, мы там будем, но платить за это в сегодняшних условиях не стоит. Если ситуация поменяется и ВОЗ гарантирует более уважительное отношение к России, то можно возобновить членские взносы, — считает Леонов.

Большинство российских врачей (69,8%) выступили за сохранение членства России в ВОЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного в мобильном приложении «Справочник врача». При этом почти половина опрошенных (44,9%) уверены, что если страна все же выйдет из организации, ничего не изменится.

Ранее Леонов в беседе с NEWS.ru отреагировал на инициативу депутата ГД Николая Бурляева, который призвал ввести в российских школах уроки трезвости и здоровья. По его мнению, эта идея не имеет смысла, такие специальные занятия не нужны в школах, так как уроки трезвости и здоровья должны даваться в семье. Более того, подобные занятия будут означать дополнительную нагрузку на школьных преподавателей, которая и так велика.