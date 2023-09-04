Слуцкий оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана Слуцкий: переговоры Путина с Эрдоганом прошли конструктивно для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru высоко оценил результаты переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, основной темой которых стала зерновая сделка. По его мнению, они прошли достаточно конструктивны для российской стороны.

Слуцкий отметил, что Москва еще раз подтвердила договороспособность кооперабельность в острых гуманитарных вопросах. Было принято важное решение о поставках по льготным ценам миллион тонн зерна, которое будет перерабатываться в Турции и бесплатно передаваться беднейшим странам, сказал депутат.

Парламентарий также оценил твердость и неизменность позиции России по поводу возобновления зернового соглашения, которое без выполнения требований российский стороны восстановлено не будет.

Слуцкий также отметил, что обман со стороны Запада, когда под прикрытием «гуманитарных коридоров», зерно вывозилось для коммерческой продажи в благополучные государства или совершались нападения на российские суда, больше не пройдет. По его словам, «западные непартнеры» должны это понимать.

Это должны четко понимать наши западные «непартнеры», которые стараются протащить так или иначе какие-то альтернативные варианты в обход России, — сказал Слуцкий.

Диалог Москвы и Анкары продолжается и носит взаимовыгодный и уважительный характер, резюмировал он.

Турецкий политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре ранее заявил, что Эрдоган является лучшим кандидатом на роль посредника в российско-украинских переговорах. По его словам, политик способен сыграть существенную роль в урегулировании конфликта. Именно при нем удалось добиться конкретных результатов по зерновой сделке и обмену пленными, добавил политолог.