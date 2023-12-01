Депутат Госудмы назвал Россию слоном Депутат Журавлев: армию России не остановит оборонительная линия ВСУ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Журавлев

Вооруженные силы России не остановит ни оборонительная линия ВСУ, ни зимние морозы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский, называя РФ второй армией мира, пытается таким образом оправдать неудачи Украины на фронте.

Мы, конечно, не превратились в мгновение ока в первую армию мира по численности, обогнав китайскую, и не превысили объем оборонного бюджета США, но, по личным ощущениям, учитывая опыт СВО, Вооруженный силы России сейчас самые боеспособные на планете. Зеленскому, впрочем, это сравнение нужно лишь для того, чтобы оправдать собственные фронтовые неудачи, в украинских СМИ сейчас еще и активно распространяются две карты — России и Украины — чтобы показать, насколько наша страна больше, и вызвать на Западе нечто похожее на фразу из басни Крылова: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона!» — объяснил парламентарий.

По мнению Журавлева, Киев понимает, что в любой момент может потерпеть поражение. По его словам, ни зимняя погода, ни оборонительная линия ВСУ не способны остановить российские силы. Он напомнил про времена Великой Отечественной войны, когда Красная армия эффективно атаковала противника в сильные заморозки.

На самом деле Моська-Украина прекрасно осознает, что может быть раздавлена, стоит нам только начать воевать по-настоящему. И, поверьте, тогда русскую армию не остановит ни вал Зеленского, который он будто бы собирается построить, ни зимние морозы — Красная армия в Великую Отечественную успешно наступала и в минус тридцать, — подчеркнул депутат.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне напомнил, что президент России Владимир Путин призвал беречь людей, что и происходит. Не приносящие результата наступления, как он считает, свойственны Вооруженным силам Украины.

Бесполезные штурмы в лоб — это, как раз, в стиле ВСУ — губить людей, терять технику и ничего не добиваться, — заключил Журавлев.

Ранее Зеленский назвал Вооруженные силы России второй лучшей армией в мире. Отвечая на вопрос, удовлетворяют ли его результаты контрнаступления, украинский лидер заявил, что ВСУ не отступают в противостоянии с российскими войсками. По его мнению, сильнейшей армией в мире является американская.