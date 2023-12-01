Зеленский назвал российскую армию второй в мире по силе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Associated Press назвал Вооруженные силы России второй лучшей армией в мире. Отвечая на вопрос, удовлетворяют ли его результаты контрнаступления, украинский лидер заявил, что ВСУ не отступают в противостоянии с российскими войсками. По его мнению, сильнейшей армией в мире является американская.

Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй [лучшей] армией в мире, я доволен, — сказал он.

Украинский президент при этом добавил, что недоволен потерями ВСУ и тем, что украинцам дали не все оружие, которое они запрашивали. Зеленский отметил, что в текущей ситуации не собирается «слишком сильно жаловаться».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее выразил мнение, что недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.

Военкор Евгений Поддубный ранее высказал мнение, что Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих. По его словам, украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. Такой сценарий обернется для Украины массовой трагедией, убежден он.