Шойгу заслушал доклад замминистра обороны о подготовке призванных из запаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заслушал доклады от заместителя министра обороны Юнуса Евкурова и начальника Главного управления (ГУ) боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева о ходе подготовки призванных из запаса военнослужащих.

По информации телеканала, министру рассказали о том, как организуют курсы боевой подготовки по разным военно-учетным специальностям (ВУС). Также Шойгу стал свидетелем боевого слаживания в составе военных формирований ВС России.

Кроме того, Шойгу акцентировал внимание на условиях размещения и питания призывников как в частях, так и на полигонах. На полигоне в деревне Алабино Шойгу лично проверил экипировку одного из бойцов.

Как сообщает РИА Новости во время визита Шойгу на полигоны Западного военного округа, министр лично посетил тренировки призванных из запаса граждан РФ. Глава военного ведомства посмотрел, как проходят практические занятия и тренировки по огневой, тактической и медицинской подготовке. Обучение, как указали в агентстве, проходит в режиме повышенной интенсивности: и в дневное, и в ночное время.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Предполагается, что мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью в одну тысячу километров и подконтрольных ВС РФ территорий Украины. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч человек.