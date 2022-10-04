Шойгу заявил, что срочники не будут проходить службу в зоне СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новобранцы в ходе осеннего призыва не буду участвовать в специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости. Он отметил, что заканчивающие службу осенью срочники будут возвращаться домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в СВО.

Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек.

С 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация. По словам Шойгу, в ходе нее планируется призвать около 300 тысяч человек, составляющих примерно 1% от имеющегося в стране ресурса. Глава Минобороны отметил, что перед отправкой в зону СВО мобилизованные пройдут двухнедельные курсы подготовки.