Путин подписал указ об осеннем призыве

Фото: dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек.

В рамках осеннего призыва на военную службу в России призовут 120 тыс. человек, — сообщается в указе.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.