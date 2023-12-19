Шойгу сообщил о масштабах вошедших в состав РФ территорий Шойгу: ВС РФ взяли территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до СВО

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Сергей Шойгу

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР в период до начала СВО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства. Он уточнил, что общая площадь четырех субъектов, вошедших в состав России по итогам референдумов, составляет 83 тысячи кв. км с населением более 5 млн человек.

Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала специальной военной операции, — заявил Шойгу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о вступлении в боевую готовность первого полка РВСН с ракетами «Сармат», командным пунктом и несколькими шахтными пусковыми установками. Полк начал боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащена новейшими комплексами «Ярс».