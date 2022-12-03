Шойгу прибыл на встречу с Лукашенко

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вечером 3 декабря, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По данным близких к главе государства журналистов, встреча пройдет во Дворце независимости в Минске. Шойгу уже находится там.

Как сообщает «Пул Первого», в ходе встречи Шойгу и Лукашенко обсудят вопросы боевой подготовки и слаживания войск, договоренности с президентом России Владимиром Путиным, защиту территориальной целостности двух стран, возможность мирных переговоров с Украиной, а также высказывания бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее днем Шойгу в рамках визита в Минск подписал с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности. В ходе встречи с белорусским коллегой глава Минобороны РФ напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран, назначенных в состав региональной группировки войск. Шойгу подчеркнул, что Белоруссия остается надежным партнером России «в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства».