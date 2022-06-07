Шадаев: Минцифры выступает против пиратского программного обеспечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Минцифры России выступает против легализации пиратского программного обеспечения (ПО), заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе форума «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров». Шадаев также отметил, что в России не ожидают возвращения крупных иностранных IT-производителей, передает «Коммерсант».

В текущей ситуации ждать возвращения крупных вендоров и производителей не приходится. Если они вернутся, будем рады, конкуренция — это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим, — сказал Шадаев.

По словам министра, комплектующие для российского компьютерного и телеком-оборудования завозятся в Россию, где и будет происходить их конечная сборка. Также ведомство готово решать форс-мажорные ситуации с поставками иностранного оборудования по заключенным контрактам в ручном режиме, добавил Шадаев.

В марте стало известно, что власти могут отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного ПО. Но российские разработчики заявили, что это негативно скажется на импортозамещении в IT-сфере.

16 мая в Минцифры предложили изменить требования к разработчикам ПО, чьи продукты можно включить в реестр отечественного софта. В ведомстве считают, что для попадания программ в этот реестр первостепенен контроль его деятельности российскими лицами, а не доля участия россиян в его разработке.