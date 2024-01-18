Сенатор обвинил Зеленского в оскорблении руководства Китая Цеков назвал оскорблением ответ Зеленского на отказ Ли Цяна встретиться с ним

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил руководство Китая, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова Зеленского о том, что ему не нужен диалог с премьер-министром КНР и он хочет общаться лишь с тем, кто «принимает решения». Сенатор от Крыма отметил, что украинский лидер своими высказываниями добился худшего результата для себя и своей страны.

Заявление Зеленского демонстрирует его глупость. Он постоянно встречается с премьер-министрами других государств в Давосе. Я считаю, он оскорбил руководство Китая, при этом добился еще худшего результата для себя. Позиция Китая, не участвующего в разговорах о формуле мира Зеленского, говорит о том, что Китай не будет идти в фарватере критики, которую проводят американцы и европейцы, — заявил Цеков.

Сенатор назвал Китай суверенным государством с самостоятельной внешней политикой, со своими интересами, которые отстаивает в отличие от Украины Зеленского, ставшей «оружием в руках американцев против России.» Он подчеркнул, что Киев и Пекин начнут активно сотрудничать, но не при Зеленском и его команде.

Ранее Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и Владимиром Зеленским. После этого украинский президент заявил, что ему «не нужны любые диалоги, а нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения».