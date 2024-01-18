Зеленский сильно обидел китайцев и нахамил Трампу. Расплата будет жестокой

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Помните, как наш президент приводил пример с загнанной в угол крысой, готовой броситься на кого угодно? Украинский президент все больше напоминает загнанного зверька, который легко переступает через любые этические и моральные границы, не слишком заботясь о последствиях. Причем зачастую кусает те руки, на которые хотел бы опереться. Что это? Мания собственного величия или страх и отчаяние?

Китайский синдром

Весьма характерно выглядела реакция Владимира Зеленского на отказ находящегося в Давосе китайского премьера Ли Цяна встретиться с ним. Китайцы весьма дипломатично дали понять украинцам, что считают такой контакт несвоевременным. В конце концов, обычная реакция в обстановке, когда такая встреча могла бы быть превратно истолкована. Тем более что господин Ли не политическая фигура, а технократ из новых выдвиженцев главы Китая Си Цзиньпина.

Не исключено, что Зеленского крайне задел сам факт утечки о таком отказе в прессу. Но его реакция выглядела просто неадекватной. На весь мир Зеленский заявил, что китайский премьер — это не его уровень: «Мне не нужны любые диалоги, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения». То есть бесконечные встречи с европейскими министрами всех рангов — это его уровень, а глава правительства страны, ставшей крупнейшей экономикой мира, — не его.

Ясно, что в Пекине, где по традиции придают большое значение соблюдению международных приличий, оценят такой поток сознания. Тем более что китайское руководство много говорит о новой роли Китая в мире и возрождении достоинства нации. А тут такой афронт. И от кого? От фактически западной марионетки, которая на словах добивается подключения китайцев к урегулированию конфликта на Украине.

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press Владимир Зеленский

В Пекине крепко задумаются

Китайские лидеры неоднократно подчеркивали, что они занимают нейтральную позицию перед лицом военных действий на Украине. Притом что в Поднебесной помнят и украинский «кидок» с покупкой китайским бизнесом завода «Мотор Сич», когда уже оплаченная сделка была расторгнута фактически по звонку из Вашингтона. И заигрывания Киева с Тайванем.

Но китайцы действительно старались выступать нейтральными посредниками в таком конфликте и даже огласили собственный мирный план, который, признаемся, не слишком отвечает коренным российским интересам. Представители Поднебесной даже принимали участие в созываемых Киевом посиделках «в копенгагенском формате», на которых без успеха мусолили «формулу мира Зеленского».

Но, похоже, Зеленский, возомнивший себя новым Черчиллем, крайне раздражен даже не отказом Ли Цзяна от встречи, а общей позицией Китая. И накопившееся раздражение вылилось в прямое оскорбление Китая.

И при чем тут Трамп

Впрочем, Зеленский серьезно задел еще и Дональда Трампа, с которым у Киева и так были весьма натянутые отношения. Еще с тех времен, когда команда претендента на Белый дом просила у украинцев материалы о коммерческой деятельности семьи Байден. На этот раз Зеленского задело обещание Трампа быстро остановить конфликт на Украине, данное им в ходе праймериз в штате Айова. Вот тут-то киевский пан и посоветовал Дональду: «Сначала думай, а потом говори!» Правда, сослался при этом на заповедь собственного отца, но грубость эта не стала менее оскорбительной. Кстати, выяснилось, что Зеленский даже не видел видеозапись самого выступления Трампа.

Наверное, сейчас будет немало домыслов о том, что реально происходит с Зеленским. Между тем очевидно, что все более серьезное положение Киева требует каких-то пояснений. И скоро диагноз надо будет ставить не только президенту Незалежной.

Читайте также:

На «наших» Мальдивах может начаться война: неужели пляжи будут закрыты?

Мир по-украински: русских переселить на Луну, нам отдать все деньги

За стеклянные бусы: как Англия заключила странный договор с Украиной

США победили на Тайване. Завтра точно война с Китаем или еще нет?