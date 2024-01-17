Премьер Китая отказался встречаться с Зеленским Politico: Пекин отклонил просьбу Киева о встрече премьера КНР с Зеленским

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Владимир Зеленский

Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Китайский чиновник прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и не стал встречаться с Зеленским «намеренно, а не вследствие проблем с графиком», сообщили дипломаты.

Отмечается, что представители Киева не скрывали своего желания пообщаться с китайскими официальными лицами. Однако Зеленский «отправился домой, не добившись желаемого».

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители стран Запада и Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения украинской «формулы мира». Глава МИД сообщал, что участники договорились вновь встретиться в январе, а в феврале может пройти саммит, на котором хотят утвердить положения «формулы мира».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что правительство Китая готово содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, объединив свои усилия с мировым сообществом. По ее словам, Пекин намерен продолжать играть конструктивную роль в данном процессе и поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.