Лавров рассказал о тайной встрече по «формуле Зеленского» Лавров: страны Запада провели тайную встречу для обсуждения «формулы Зеленского»

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Представители западных держав и стран Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в данном мероприятии принимали участие ближайшие союзники России. По итогам встречи были достигнуты договоренности об организации саммита для утверждения положений «формулы мира».

Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» (страны G7. — NEWS.ru) плюс ведущие, развивающиеся страны. Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было, — заявил Лавров.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что союзники России не давали никаких обещаний хранить тайны от Москвы. Участники мероприятия договорились вновь встретиться для обсуждения «формулы мира» в январе. В феврале может пройти саммит, на котором будет обсуждаться ее утверждение.

Министр иностранных дел России ранее заявил, что Москва всегда была открыта для диалога с Украиной, однако Киев публично вышел из обсуждения мирных инициатив и ввел запрет на переговоры. Лавров подчеркнул, что отмена данного указа Зеленского могла бы стать первым шагом для возобновления диалога.