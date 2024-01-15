Китай предложил мировому сообществу решить проблему Украины вместе

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Вооруженные силы Украины

Правительство Китая готово содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, объединив свои усилия с мировым сообществом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, Пекин намерен продолжать играть конструктивную роль в данном процессе и поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.

Мы продолжим взаимодействовать с международным сообществом, играть конструктивную роль в политическом урегулировании [украинского] конфликта, — заявила Мао Нин.

Представительница китайского дипломатического ведомства также подчеркнула, что в ближайшее время министерство опубликует информацию по поводу предложения Киева присоединиться ко встрече по так называемой «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, участие Китая в данной встрече имеет важное значение для Киева.

Ермак ранее отметил, что Украина планирует провести по меньшей мере два саммита для утверждения «формулы мира». По его словам, в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях, посвященные каждому из пунктов формулы. Во втором саммите примут участие лидеры ряда стран мира, которые представят свой план.