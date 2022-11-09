В Китае обвинили Украину в «бесстыдном поведении» Китайские инвесторы «Мотор Сич» высказались против национализации бизнеса Украиной

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» высказались против национализации активов компании Украиной, заявил представитель вкладчиков Ван Цзин в соцсети WeChat. По его мнению, данные действия носят насильственный характер. Ван Цзин выступил против политизации деловых процессов, передает РИА Новости.

Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов, — говорится в его заявлении.

Также он подчеркнул, что китайские инвесторы продолжат бороться за свои права всеми законными способами и поддерживать контакты с каждой из сторон.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ». Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По словам директора СНБО Украины Алексея Данилова, изъятые активы были переданы в управление Министерства обороны. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что перешедших под контроль украинского военного ведомства предприятий пять. По его словам, они переведены на «военные рельсы» для работы во благо страны.