Изъятые у украинских бизнесменов активы передали Минобороны

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Стратегические украинские предприятия, такие как «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор сич», изъятые у владельцев, в частности у миллиардера Игоря Коломойского, переданы в управление Министерства обороны, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) директор СНБО Украины Алексей Данилов. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что перешедших под контроль украинского военного ведомства предприятий — пять. По его словам, они переведены на «военные рельсы» для работы во благо страны.

Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины, — написал глава украинской СНБО.

Данилов пояснил, что после окончания конфликта заводы будут переданы обратно своим владельцам или же им будет выплачена компенсация.

По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, — добавил Данилов.

Ранее стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский был шокирован национализацией своих пакетов акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте». В окружении миллиардера заявили, что не знают мотивов и юридического обоснования такого решения властей. По неофициальным данным, решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.