Зеленский нагрубил Трампу Зеленский нагрубил Трампу из-за слов о быстрой остановке украинского конфликта

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Давосе призвал бывшего лидера США Дональда Трампа сначала думать и только потом говорить. Так он отреагировал на очередное заявление американца о быстром завершении конфликта в случае его избрания главой государства.

Трамп после победы на кокусе в Айове заявил, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в хороших отношениях с российским лидером. По словам кандидата, он намерен положить конец конфликту после победы на грядущих выборах.

Зеленский подчеркнул, что не видел роликов с заявлениями Трампа. При этом он предположил, что тот объявил: «если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине, если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы». Глава государства высказал опасения, что в этом случае Россия способна занять всю территорию Украины.

И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», — подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что Украина готова работать с любым победителем президентской гонки в США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к третьей мировой войне, как сейчас. По его словам, США стали неэффективным государством при администрации его преемника Джо Байдена. Также Трамп сказал, что Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов, и за такие умения членам администрации президента следует преподать урок.