Трамп вспомнил о Путине после победы в кокусе в Айове Трамп напомнил избирателям в Айове о хороших отношениях с Путиным

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова, сообщает агентство Bloomberg. Трамп подчеркнул, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в хороших отношениях с российским лидером. По словам кандидата, он намерен положить конец конфликту после победы на грядущих выборах.

Мы хотим мира с опорой на силу. Россия никогда не атаковала бы Украину, никогда бы этого не сделала, [если бы я остался президентом]. У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.

Республиканец также отметил, что он уделит особое внимание проблемам в экономике США. По его словам, американская экономика в период его президентства демонстрировала одни из лучших показателей в истории. Сейчас же США страдают от инфляции, которую Трамп назвал «убийцей стран». В завершение своей речи Трамп заявил, что он намерен «вновь поставить Америку на первое место», а также пошутил про фермеров Айовы.

Мы сделаем Америку снова великой. Повторюсь, Айова, мы любим тебя! Вы купите еще более огромные тракторы и больше земли, не волнуйтесь об этом! — подытожил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к третьей мировой войне, как сейчас. По его словам, США стали неэффективным государством при администрации его преемника Джо Байдена.