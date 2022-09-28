Описан порядок вхождения новых регионов в состав России Сенатор Ковитиди: новые регионы войдут в состав России по аналогии с Крымом

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с Lenta.ru, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. По ее словам, после принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.

Если говорить о сроках, то моментом принятия считается дата подписания между Российской Федерацией и вновь образованными субъектами соглашения о принятии их в состав страны, — пояснила Ковитиди.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Комментируя результаты референдумов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя констатировал, что от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. По его словам, этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут руководствоваться интересами своих граждан.