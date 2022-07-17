Территория Украины стала предметом переговоров, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. По его словам, после потери статуса суверенного государства Украина может утратить статус субъекта международного права.
Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права, по факту это уже так, — отметил политик.
Он добавил, что территория Украины стала предметом переговоров потому, что там ранее произошел антиконституционный государственный переворот.
Ранее Клишас заявил, что денацификацию и демилитаризацию следует проводить на всей Украине. В противном случае навсегда сохранится возможность для киевских властей угрожать атакой на Крым, отметил он.