Сенатор Клишас: Украина скоро лишится статуса субъекта международного права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Территория Украины стала предметом переговоров, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. По его словам, после потери статуса суверенного государства Украина может утратить статус субъекта международного права.

Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права, по факту это уже так, — отметил политик.

Он добавил, что территория Украины стала предметом переговоров потому, что там ранее произошел антиконституционный государственный переворот.

Ранее Клишас заявил, что денацификацию и демилитаризацию следует проводить на всей Украине. В противном случае навсегда сохранится возможность для киевских властей угрожать атакой на Крым, отметил он.