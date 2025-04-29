«Рвется в бой»: стало известно, зачем НАТО проводит учения на границе с РФ Депутат Соболев: НАТО проводит учения на границе с РФ для подготовки к войне

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

НАТО проводит серьезные учения на границе с Россией для подготовки к войне, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Германия и Франция вели себя воинственно на протяжении всей истории.

Учения по захвату Калининградской области и разгрому балтийского флота НАТО проводят давно, еще задолго до начала специальной военной операции. Европа готовится к войне и очень серьезно. Эти €800 млрд (74,5 трлн рублей. — NEWS.ru), которые они хотят на перевооружение европейской армии, они, конечно, истратят. Германия рвется в бой. Я уже не говорю про Францию и других. Так у них исторически сложилось, — сказал Соболев.

Он добавил, что страны НАТО проводят информационную работу с населением, следуя принципам пропаганды Йозефа Геббельса. Депутат подчеркнул, что подобное произошло с населением Украины, которое теперь сложно переубедить в чем-либо.

Ранее помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что учения НАТО у российских границ включают отработку сценариев наступления на Калининградскую область и нанесения превентивных ударов по российским ядерным объектам. По его словам, Альянс второй год подряд проводит масштабные маневры у границ региона.