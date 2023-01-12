RTVI: в новых регионах планируют разрешить госзакупки без конкурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство готовится заметно упростить процедуру государственных закупок для Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщает RTVI со ссылкой на проект постановления правительства. Речь идет в том числе о возможности заключать контракт у единственного поставщика на территориях с действующим военным положением и отказе от ряда статей закона «О госзакупках».

По документу, который находится на согласовании, также предполагается отказаться от общественного обсуждения закупок, заказчикам разрешат не учитывать квоты для малого бизнеса и социально ориентированных НКО, а также не включать в состав комиссии специалистов в сфере гостендеров и людей с профессиональными знаниями относительно проводимой закупки.

В финальной версии могут измениться конкретные пункты, но общий посыл такой — слишком сложная и долгая процедура, на первое время работу надо облегчить, — приводит RTVI слова источника, знакомого с разработкой документа.

Собеседник издания считает, что местные администрации новых регионов просто не справляются с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок», из-за этого «вся работа встала».

Председатель «Ассоциации директоров по закупкам» Андрей Черногоров уточнил, что еще одним положительным фактором является прозрачность, но в мирное время, однако в условиях военного положения это может граничить с раскрытием чувствительной информации.

Третья причина упрощения системы связана с трудностями организационного и нормативно-правового освоения законодательства и сопутствующих затрат денег и времени на обучение персонала.

Ранее кабмин разрешил изменять существенные условия контрактов по госзакупкам, поставщиками в которых являются мобилизованные предприниматели. Кроме того, мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества. Она предоставляется на весь срок службы и будет доступна в том числе добровольцам.