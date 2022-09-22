Россия закрыла въезд для 87 граждан Канады МИД: Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 87 граждан Канады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва в качестве ответной меры на введенные ранее санкции против российских политиков, деятелей культуры, журналистов и граждан вводит запрет на въезд в страну для 87 резидентов Канады, сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся глав провинций и территорий, военачальников, руководителей компаний, поставляющих Киеву вооружения, а также активистов националистических структур.

В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом [премьер-министра] Джастина Трюдо антироссийские санкции <...> въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан, — говорится в сообщении.

В списке значатся старший заместитель министра национальной обороны Канады Нэнси Чаван, президент и генеральный директор компании «Accipiter Radar Technologies» Тимоти Нохара, а также активистка Канадского украинского конгресса Лариса Гетманчук.

В ведомстве подчеркнули, что в случае расширения Канадой санкционных списков, меры со стороны России будут взаимными.

23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе новых санкций против россиян. Новые рестрикции были введены против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия. Тогда же Трюдо подчеркнул, что Канада готова при необходимости предоставлять дополнительную помощь оборонным предприятиям Украины, передавая нужное оборудование и консультируя его на тему технической эксплуатации.