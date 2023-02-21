Россия поставила ультиматум перед США для возвращения в ДСНВ В МИД России заявили, что США должны принять меры по общей деэскалации, чтобы Москва вернулась в ДСНВ

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Министерство иностранных дел РФ

МИД России потребовал от США принять меры по деэскалации ситуации, чтобы Москва и Вашингтон смогли снова вернуться к соблюдению договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений. В официальном заявлении дипведомство обвинило Соединенные Штаты в нарушении договора.

В Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены, — говорится в сообщении дипведомства.

МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что их ведомства игнорируют «взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями». Также Вашингтон нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон: США исключили из расчёта по Договору более ста единиц американских СНВ, которые переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надежно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ, указали в ведомстве.

Ранее представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках. Он отметил, что договоренность между двумя ядерными державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.