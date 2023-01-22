Российские военные заняли новые рубежи на Запорожском направлении

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Российские военные продолжили наступление на Запорожском направлении и заняли новые выгодные рубежи, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в ходе боев на этом направлении погибли около 85 бойцов ВСУ, а также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и семь единиц украинской техники.

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20, <...> а также гаубица Д-30.<...> Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что ВС России продвинулись на Купянском, Краснолиманском, Херсонском и Донецком направлениях, уничтожив около 295 украинских военных.

Кроме того, за сутки были поражены два склада артиллерийских боеприпасов, шесть бронированных боевых машин, две боевые машины пехоты, три пикапа, три автомобиля, а также по две гаубицы Д-30 и Д-20 и по одной американской РЛС AN/TPQ-48, AN/TPQ-37, AN/ТPQ-36. Также ВКС России сбили самолет Су-25 и девять беспилотников.

Ранее член совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

21 января он сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.