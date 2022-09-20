Российские военные уничтожили цех бронетанкового завода ВСУ в Николаеве Минобороны: ВС России уничтожили цех завода по ремонту бронетехники ВСУ в Николаеве

Фото: Министерство обороны РФ

Работа батареи «Мста-С» ВДВ

Российские военные нанесли удары по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив цеха, где производился ремонт военной техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. ВС России также нанесли удары по месту дислокации 59-й мотопехотной бригады армии Украины в Терновке и Андреевке Херсонской области, в результате чего были ликвидированы около 100 вражеских солдат.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения, — сообщили в министерстве.

Помимо этого, Воздушно-космические силы России атаковали пункты расположения 35-й морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны Украины в Новогригоровке и Новой Одессе Николаевской области. В результате ракетных обстрелов были ликвидированы более 70 солдат ВСУ и свыше 15 единиц военной техники.

Минобороны России ранее опубликовало кадры срыва очередной попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном. Огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение украинской пехоты, бронированную технику, а также артиллерийские и минометные батареи.