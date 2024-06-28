Российские силы взяли под контроль еще один населенный пункт ДНР Минобороны РФ: российские силы взяли под контроль Раздоловку в ДНР

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что сделали это бойцы подразделения Южной группировки войск ВС РФ. Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. В целом же за неделю совокупные потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек.

Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка ДНР и заняли более выгодные рубежи, — говорится в сообщении

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что российские силы продолжают отодвигать противника от Донецка и Горловки. По его словам, ВС РФ продвигаются на Торецком направлении. Торецк, обращает внимание он, расположен между Горловкой и Константиновкой. Эти населенные пункты входят в главную оборонную линию ВСУ в Донбассе. Минобороны РФ продвижение войск здесь не подтверждало.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал кадры сдачи в плен российским силам военнослужащих третьего батальона 110-й бригады ВСУ. Бойцы противника рассказывают, что их насильно мобилизовали и бросили на передовую, где они оказались в безвыходной ситуации.