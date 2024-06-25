Военкор рассказал о приближении ВС РФ к главной оборонной линии ВСУ в ДНР Поддубный: ВС России отодвигают противника от Донецка и Горловки

Фото: МО РФ

Российские силы продолжают отодвигать противника от Донецка и Горловки, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВС РФ продвигаются на Торецком направлении. Торецк, обращает внимание он, расположен между Горловкой и Константиновкой. Эти населенные пункты входят в главную оборонную линию ВСУ в Донбассе. Минобороны РФ продвижение войск здесь не подтверждало.

Российские войска продолжают отодвигать противника от Донецка и Горловки. После освобождения населенного пункта Шумы наши бойцы продолжают идти вперед на Торецком направлении. Бои идут в предместье Торецка — в Северном (Кирово), — отмечает журналист.

По данным военкора, линия обороны противника в этом месте на протяжении 10 лет выстраивалась «с учетом рукотворных возвышенностей». В районе множество терриконов и несколько угольных шахт. Основные бои, по его словам, развернулись за господствующие высоты.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР. Российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта: террикон шахты «Восточная» и отвал шахты «Северная». Минобороны России эту информацию не комментировало.