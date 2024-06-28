Украинские военные массово сдались в плен и попали на видео «РВ»: солдаты 110-й бригады ВСУ массово сдались в плен российским силам

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры сдачи в плен российским силам военнослужащих третьего батальона 110-й бригады ВСУ. Бойцы противника рассказывают, что их насильно мобилизовали и бросили на передовую, где они оказались в безвыходной ситуации.

Во вторник, 25 июня, стало известно, что Россия в результате переговоров вернула 90 российских военных, находящихся в украинском плену. Взамен Украине переданы 90 украинских военнопленных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался.

Ранее сообщалось, что вузы Львовской области Украины будут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) списки отчисленных студентов. Это подтвердили в национальном университете имени Франка и медицинском университете имени Даниила Галицкого, куда журналисты направили запросы.

По данным издания Politico, киевские власти пытаются заставить критиков правительства замолчать и угрожают отправить на передовую. Политическое давление и преследование журналистов, расследующих коррупцию среди украинских чиновников, усиливается, отмечается в публикации.