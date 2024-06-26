Киев пригрозил отправить антикоррупционных журналистов на передовую Politico: Киев угрожает антикоррупционным журналистам передовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Киевские власти пытаются заставить критиков правительства замолчать, пишет Politico. По данным издания, политическое давление и преследование журналистов, расследующих коррупцию среди украинских чиновников, усиливается.

Издание приводит в пример историю с журналистом Евгением Шульгатом. Он готовил материал о коррупции в Службе безопасности Украины и направил запрос по этому поводу в СБУ. Сразу после этого в одном из торговых центров ему попытались вручить повестку в военкомат. Он расценил это как запугивание и препятствование его журналистской деятельности.

Другие журналисты, такие как Александр Салиженко и Юрий Николов, также сообщают о различных тактиках запугивания, включая интернет-травлю и угрозы отправить их на передовую. Подобные случаи становятся все более частыми, отмечается в статье.

В ночь на 23 июня в поселке Котовского в украинской Одессе сожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) Приморского района. На место ЧП приезжали сотрудники экстренных служб, они ликвидировали пожар. Судя по кадрам, автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит.