Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «90 на 90» Минобороны: Россия вернула из украинского плена 90 российских военных

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Россия в результате переговоров вернула 90 российских военных, находящихся в украинском плену, сообщили в Минобороны РФ. Им, по информации министерства, грозила смерть. Взамен Украине переданы 90 украинских военнопленных.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался.

Она напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине, чтобы на тех же условиях получить своих бойцов. Омбудсмен рассказала, что эта публикация спровоцировала волну негатива в ее адрес. Тем не менее она выразила уверенность, что поступила правильно, ведь теперь родные пленных на Украине знают, что они живы и могут вернуться домой.

Ранее депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона вернула 45 тел, Киев получил 212 тел украинских солдат.