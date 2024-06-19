Названо число обменов пленными между Россией и Украиной Москалькова: Россия и Украина провели более 40 обменов пленными с начала СВО

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сотрудник военной полиции и украинский военнопленный

Россия и Украина с начала военной операции провели более 40 обменов пленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался, передает РИА Новости.

Действительно, процесс [обмена пленными] трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный, — сказала она.

Она напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих бойцов. Омбудсмен рассказала, что эта публикация спровоцировала волну негатива в ее адрес. Тем не менее она выразила уверенность, что поступила правильно.

Мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой… Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену, — добавила омбудсмен.

Также Москалькова призвала законодательно возвращать ответственность за насилие в семье и причинение вреда, которое не граничит с совершением преступления. Кроме того, она настаивает на открытие центров помощи пострадавшим от домашнего насилия.