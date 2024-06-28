Отчисленных украинских студентов сдадут военкомам Украинские вузы начнут передавать данные об отчисленных студентов в военкоматы

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вузы Львовской области Украины будут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) списки отчисленных студентов, сообщает издание «Страна». Как отмечается, это подтвердили в национальном университете имени Франка и медицинском университете имени Даниила Галицкого, куда журналисты направили запросы.

Аналогичная ситуация будет происходить и с вузами Волынской области. Это стало известно после того, как власти региона пригласили ректоров на заседание Совета обороны области. По данным издания, руководители вузов договорились с областным ТЦК по этому вопросу. Контролировать дело будут силовики.

Ранее издание Politico сообщало, что киевские власти пытаются заставить критиков правительства замолчать и угрожают отправить на передовую. Политическое давление и преследование журналистов, расследующих коррупцию среди украинских чиновников, усиливается, отмечается в публикации.

Жительница Херсона до этого покусала полицейского, чтобы помочь сыну скрыться от военкомов. Правоохранители вместе с сотрудниками ТЦК проводили рейд, в ходе которого остановили 23-летнего молодого человека. Он отказался предъявить документы, мать вступилась. Теперь 60-летней украинке грозит уголовная ответственность.