Украинка покусала полицейского ради спасения сына «Страна.ua»: женщина помогла сыну избежать призыва в Херсоне укусом полицейского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Херсона укусила полицейского, чтобы помочь сыну скрыться от военкомов, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». По данным СМИ, 60-летней женщине грозит уголовная ответственность.

Полицейские вместе с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) проводили рейд, в ходе которого остановили 23-летнего молодого человека, говорится в публикации. Он отказался предъявить документы, а его мать укусила правоохранителя за руку, отметил канал. Украинец воспользовался моментом и сбежал, подчеркнули авторы поста.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. Речь, по его словам, идет о госслужащих категорий «Б» и «В». В ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, заключил политик.