Сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложили Роскосмос отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21» с неисправной системой терморегулирования

Фото: roscosmos

Грузовой корабль «Прогресс МС-21»

Сведение с орбиты «Прогресса МС-21» было отложено, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Ранее у корабля обнаружили неисправность в системе терморегулирования.

Сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля, — говорится в сообщении.

Предполагается, что корабль либо пристыкуется к российскому узловому модулю «Причал» для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования, либо будет сведен с орбиты.

11 февраля директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил представитель центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что космический корабль изолирован. Температура и давление на «Прогрессе МС-21» находятся в пределах нормы.