Рогозин послал Борреля в космос из-за разрыва сотрудничества с ЕКА Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале послал главу Еврокомиссии Жозепа Борреля и главу Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера в космос и пожелал им сделать «хоть что-то полезное в их жизни». Так глава корпорации отреагировал на решение ЕКА в одностороннем порядке прекратить ранее приостановленное сотрудничество по марсианской программе «ЭкзоМарс». Рогозин также поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским роботом ERA.

Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни, — заявил он.

По словам Рогозина, Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля «Казачок». Он подчеркнул, что Запад «стремится убить как можно больше русских и украинцев», поставляя Киеву все больше оружия.

Накануне ЕКА приняло принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс». По словам Ашбахера, обстоятельства, которые привели к временной приостановке сотрудничества, продолжают преобладать.