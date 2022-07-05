Рогозин назвал самое безопасное место на Земле Глава Роскосмоса Рогозин назвал самое безопасное место на Земле

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о самом безопасном месте на планете Земля. По его словам, оно находится в Красноярском крае. Объясняет он свое мнение тем фактом, что именно на Красноярском машиностроительном заводе производится сборка новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

Знаете, где на нашей планете самое безопасное место? Вот здесь, где я стою с генконструктором «Сармата», гендиректором «завода Судного дня» и моим заместителем, который курирует производство стратегических наступательных сооружений. Почему? Да потому что мы стоим под покровами грозного «Сармата», с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на «Красмаше» для продолжения его летно-конструкторских испытаний, — отметил Рогозин.

5 июля он отправился в Красноярский край, чтобы проинспектировать ход изготовления российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Глава Роскосмоса заявил о том, что Красноярский машиностроительный завод — одно из самых современных предприятий организации, работающее на благо Родины.

Ранее Рогозин заявил, что запуск лёгкой ракеты «Ангара-А1.2» запланирован на 2022 год. Старт тяжёлой «Ангары-А5» может состояться в конце 2022-го или в начале 2023 года.