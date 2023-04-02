Расследованием убийства военкора Татарского занялось главное управление СК

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Владлен Татарский

Уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц или убийство с рядом отягчающих обстоятельств» возбуждено в центральном аппарате СКР в связи со взрывом в петербургском кафе, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. 19 человек 2 апреля получили ранения после детонации самодельного взрывного устройства на творческом вечере Владлена Татарского.

По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется. По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России также присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.

Взрыв произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 граммов тротила.